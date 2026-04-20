Güney Kore Çin’den ithal kaplamalı soğuk rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

Pazartesi, 20 Nisan 2026 14:08:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Komisyonu, yerel sanayide zarar tespitine ilişkin ön kararın ardından Çin’den ithal çinko kaplamalı soğuk rulo sac ithalatına geçici antidamping vergisi uygulanmasını önerdi.

Komisyon, dampingli ithalatın yerel sanayide maddi zarara yol açtığı sonucuna varırken, önerilen geçici antidamping vergisi oranlarının Inner Mongolia Baotou Steel Union ve bağlı şirketleri için %22,34, Shougang Jingtang United Iron & Steel ve bağlı şirketleri için %26,28, Winstone Development Ltd için %33,67 ve diğer Çinli tedarikçiler için %25,75 olduğu belirtildi.

Soruşturmanın, Dongkuk CM, KG Steel ve Seah CM dahil yerel üreticiler tarafından 2025 yılının Kasım ayında yapılan başvuru üzerine başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmaya konu ürünlerin 4,75 mm’den ince çinko ve çinko alaşımlı kaplamalı soğuk rulo sac olduğu belirtildi. Söz konusu ürünler 7210.41.0000, 7210.49.9010, 7210.49.9090, 7210.61.0000, 7210.70.2000, 7212.30.9010, 7212.30.9090, 7212.40.2000, 7225.92.9091, 7225.92.9099 ve 7226.99.3000 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Bu ürünlerin inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve boru üretimi gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi.

Nihai karar Eylül ayında bekleniyor

Mevcut kararın soruşturma süresince ilave zararın önlenmesine yönelik geçici önlemleri kapsadığı belirtilirken, nihai kararın yerinde incelemeler, duruşmalar ve ek veri toplama sürecinin ardından 2026 yılının Eylül ayında açıklanması bekleniyor.


Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Trapez Sac
Kalınlık:  0,3 - 1 mm
Genişlik:  0 mm
Boy:  600 - 10.000 mm
ARSLANTURK DEMIR CELIK SAN. VE TIC.LTD.STI.
Teklifi Gör
Galvanizli Trapez Sac
Kalınlık:  0,3 - 1 mm
Genişlik:  0 mm
Boy:  600 - 10.000 mm
ARSLANTURK DEMIR CELIK SAN. VE TIC.LTD.STI.
Teklifi Gör
Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  0,2 - 1.000 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
ARSLANTURK DEMIR CELIK SAN. VE TIC.LTD.STI.
Teklifi Gör




