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Güney Kore Çin'den ithal H profile yönelik antidamping önlemlerinin beş yıl uzatılmasını önerdi

Çarşamba, 23 Eylül 2026 11:35:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Çin'den ithal H profile yönelik mevcut antidamping önlemlerinin beş yıl daha uzatılmasını önerirken, ayrı bir soruşturmada Çin çıkışlı çelik çubuklara %25,08-27,96 oranlarında geçici antidamping vergileri uygulanmasını tavsiye etti.

Komisyon, Çin'den ithal H profile uygulanan antidamping önlemlerine yönelik ikinci dönem sonu incelemesinde olumlu nihai karar vererek mevcut önlemlerin sona erdirilmesinin damping ve yerel sektördeki zararın yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceği sonucuna vardı. Söz konusu inceleme, Hyundai Steel ve Dongkuk Steel'in 2025 yılı Eylül ayında yaptığı başvurunun ardından aynı yılın Aralık ayında başlatılmıştı.

Komisyonun tavsiyesi kapsamında Shandong Iron and Steel Company Ltd Laiwu Company ve Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd. ile bunların bağlı şirketlerine yönelik fiyat taahhütleri beş yıl daha yürürlükte kalacak.

Komisyon, Shanxi Antai H-beam, Inner Mongolia Baotou Steel Union, Maanshan Iron & Steel, Hebei Jinxi Iron and Steel Group, Tangshan Fengrun Tianxing Iron and Steel ve Tangshan Hongrun Steel ile bunların bağlı şirketlerine yönelik %32,72 oranındaki antidamping vergisinin sürdürülmesini önerdi. Diğer Çinli tedarikçiler ise %28,23 oranında vergiye tabi olmaya devam edecek. %28,23-32,72 oranlarındaki vergiler ve fiyat taahhütlerinden oluşan mevcut önlemler 30 Mart 2021 tarihinden bu yana yürürlükte. Komisyon önerisini Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığına sunacak.

Çin'den ithal çelik çubuklara geçici antidamping vergileri önerildi

Komisyon ayrı bir soruşturmada Çin'den ithal çelik çubuklara ilişkin olumlu ön karar vererek dampingli ithalatın Güney Kore yerel sektöründe maddi zarara yol açtığını tespit etti. Bunun sonucunda komisyon, soruşturma devam ederken daha fazla zararın önlenmesi amacıyla %25,08-27,96 oranlarında geçici antidamping vergileri uygulanmasını önerdi.

Soruşturma, SeAH Besteel ve SeAH Changwon Integrated Special Steel'in 27 Şubat tarihinde yaptığı başvurunun ardından 7 Mayıs'ta başlatıldı. Komisyonun nihai kararını 2027 yılı Şubat ayında vermesi bekleniyor.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

HEA Profil

Genişlik 100 - 600 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

HEB Profil

Genişlik 100 - 600 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

NPU Profil

Genişlik 30 - 400 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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