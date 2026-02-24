Güney Kore, Japonya ve Çin'den ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi açıkladı

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Komisyonu, Japonya ve Çin'den yapılan sıcak rulo sac ithalatına yönelik antidamping incelemesinde nihai kararını açıkladı. Komisyon, antidamping vergisi uygulanan bazı üreticilerin bu vergiler yerine tekliflerini belirli bir seviyenin altına çekmeyeceklerine dair taahhüt vermelerini, sürece katılmayan firmalar için antidamping vergilerinin sürdürülmesini önerdi.

Bazı ihracatçılar için vergiler yerine fiyat taahhüdü esas alınacak

Komisyon yaptığı değerlendirmede Japonya ve Çin çıkışlı sıcak rulo sac ithalatında damping uygulandığı ve bunun yerli sanayiye maddi zarar verdiği sonucuna ulaştı.

Bununla birlikte komisyon tüm ihracatçılara vergi uygulanması yerine aralarında JFE Steel, Nippon Steel ve Baosteel’in de bulunduğu üç Japon ve altı Çinli üretici/ihracatçı tarafından sunulan fiyat taahhütlerinin hükümet tarafından kabul edilmesini önerdi. Söz konusu taahhüt kapsamında ihracatçılar, antidamping vergisi ödemek yerine dampingden kaynaklanan zararı ortadan kaldırmak amacıyla Güney Kore'ye verdikleri teklifleri belirli bir seviyenin altına indirmemeyi kabul edecek.

Diğer firmalar için vergi önerisi

Fiyat taahhüdü sunmayan veya taahhüdü kabul edilmeyen ihracatçılar için ise antidamping vergilerinin sürdürülmesini önerdi. Resmi açıklamaya göre önerilen vergi oranları Japon şirketleri için %32,66, Çinli şirketler için ise %33,10 seviyesinde bulunuyor.

Komisyonun teklifi Güney Kore’nin ticaret politikası önlemleri prosedürleri çerçevesinde nihai karar ve uygulama için ilgili makamlara iletilecek.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere, Güney Kore Japonya ve Çin'den ithal sıcak rulo saca geçtiğimiz yılın Eylül ayında geçici antidamping vergisi getirmişti. Söz konusu ürünler 7208.10.1000, 7208.10.9000, 7208.25.1000, 7208.25.9000, 7208.26.1000, 7208.26.9000, 7208.27.1000, 7208.27.9000, 7208.36.1000, 7208.36.9000, 7208.37.1000, 7208.37.9000, 7208.38.1000, 7208.38.9000, 7208.39.1000, 7208.39.9000, 7208.40.0000, 7208.53.1000, 7208.53.9000, 7208.54.1000, 7208.54.9000, 7208.90.0000, 7211.13.0000, 7211.14.1000, 7211.14.9000, 7211.19.1000, 7211.19.9000, 7225.30.1000, 7225.30.9010, 7225.30.9091, 7225.30.9092, 7225.40.1000, 7225.30.9099, 7225.40.9092, 7226.20.0000, 7226.91.1000, 7226.91.2000 ve 7226.91.9000 kodları altında yer alıyor.