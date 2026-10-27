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Güney Kore, Çin çıkışlı kaplamalı soğuk rulo saca %33,67'ye varan vergi uygulanmasını teklif etti

Salı, 27 Ekim 2026 12:15:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ticaret Komisyonu (KTC), Çin çıkışlı çinko kaplamalı soğuk rulo saca yönelik antidamping soruşturmasında nihai kararını açıklayarak, 10 ihracatçı için beş yıl süreyle fiyat taahhüdü uygulanmasını ve %22,34-33,67 arasında değişen antidamping vergileri getirilmesini teklif etti.

Nihai vergi oranları geçici önlemlerle aynı seviyede

Önerilen vergi oranları Inner Mongolia Baotou Steel Union ve bağlı şirketleri için %22,34, Shougang Jingtang ve bağlı şirketleri için %26,28, Winstone Development için %33,67 ve diğer tedarikçiler için %25,75 olarak belirlendi. Baotou, Shougang ve Baoshan Iron & Steel dahil olmak üzere 10 ihracatçının fiyat taahhütleri kabul edildi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere aynı oranlardaki geçici vergiler 12 Haziran'da yürürlüğe girerken, uygulamanın 11 Ekim 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu.

Dongkuk Coated Metal, KG Steel ve SeAH Coated Metal'in başvurusu üzerine 2025 yılının Kasım ayında başlatılan soruşturma 7210.41.0000, 7210.49.9010, 7210.49.9090, 7210.61.0000, 7210.70.2000, 7212.30.9010, 7212.30.9090, 7212.40.2000, 7225.92.9091, 7225.92.9099 ve 7226.99.3000 kodları altındaki ürünleri kapsıyor.

Etiketler: Kaplamalı Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çatı Panelleri

Genişlik 1.000 mm
Yalıtım Kalınlığı 40 - 120 mm
 
Tedarikçi KLC GRUP METAL LİMİTED ŞİRKETİ
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Cephe Panelleri

Genişlik 1.000 mm
Yalıtım Kalınlığı 40 - 120 mm
 
Tedarikçi KLC GRUP METAL LİMİTED ŞİRKETİ
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Galvanizli Trapez Sac

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 30 - 2.000 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi ISMAIL CAN METAL
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