Güney Kore Çin'den ithal dikişsiz çelik boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Güney Kore Ticaret Komisyonu, yerel çelik boru üreticisi Iljin Steel'in başvurusu üzerine Çin'den ithal dikişsiz çelik boruya yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Çin'den ithal dikişsiz çelik boruların dampingli fiyatlarla satılıp satılmadığı ve söz konusu ithalatın Güney Kore'nin yerel sanayisine zarar verip vermediği incelenecek.

Soruşturma, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörleri, kazanlar, ısı eşanjörleri, boru hatları, makineler ve otomotiv parçalarında kullanılan karbon çeliği ve alaşımlı çelikten üretilmiş dikişsiz boruları kapsıyor. Bununla birlikte paslanmaz çelik borular ile ham petrol ve doğal gaz üretiminde kullanılan muhafaza boruları, üretim boruları ve sondaj boruları dahil belirli petrol ve doğal gaz kuyularına yönelik boru ürünleri soruşturma kapsamı dışında tutuluyor.

Iljin Steel'e göre 2021-2025 yıllarını kapsayan soruşturma döneminde genel yerel talepte düşüş yaşanmasına rağmen Çin'den ithal dikişsiz çelik boruların pazar payı artmaya devam etti. Buna karşılık Güney Koreli üreticilerin pazar payları ve sevkiyat miktarları önemli ölçüde gerilerken şirket, kârlılık ve üretim koşullarında da bozulma yaşandığını belirtti.

Soruşturmanın başlatıldığı tarihten itibaren üç ay sürmesi, gerekli görülmesi halinde ise bu sürenin iki aya kadar uzatılabilmesi bekleniyor.