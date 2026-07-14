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Güney Kore, Çin’den teneke levha ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 14 Temmuz 2026 11:52:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ticaret Komisyonu yerel üreticiler TCC Steel ve Shinwha Dynamics tarafından yapılan başvurunun ardından Çin’den teneke levha ve kalaysız çelik ithalatına yönelik bir antidamping soruşturması başlattı. Söz konusu üreticiler, düşük fiyatlı Çin menşeli ürünlerin artan ithalat tonajının yerel fiyatları baskıladığını, kârlılığı düşürdüğünü ve stokların yükselmesine yol açtığını ileri sürdü.

Soruşturma, 7210.11.0000, 7210.12.0000, 7210.50.0000, 7212.10.1000, 7212.10.2000 ve 7212.50.9000 GTİP kodları altında sınıflandırılan kalay ve krom kaplı çelik sacları kapsarken, siyah levha yerine standart soğuk rulo sac kullanılarak üretilen ürünler soruşturma kapsamı dışında tutuldu. Başvuru sahipleri damping marjının %11,41 olduğunu iddia etti.

Komisyon 2025 yılında Güney Kore’ye gerçekleştirdikleri sevkiyat tonajlarını esas alarak Jiangsu Youfu Sheet Technology, Yinong Industrial Development ve GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry şirketlerini soruşturma kapsamına aldı. Bununla birlikte diğer Çinli tedarikçiler de belirlenen süre içerisinde ayrı damping marjı hesaplanması için başvuruda bulunabilecek.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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