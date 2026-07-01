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Güney Kore, AB’nin ticaret önlemlerini sıkılaştırmasının ardından yerel çelik talebini artırmayı planlıyor

Çarşamba, 01 Temmuz 2026 15:04:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, Avrupa Birliği’nin çelik ithalatına yönelik önlemleri sıkılaştırmasının ardından hükümetin yerel çelik sektörünü desteklemek amacıyla iç piyasada çeliğe talep yaratacağını duyurdu.

Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Kim’in, AB’nin yeni çelik koruma önlemlerinin etkilerini hafifletmeye yönelik tedbirleri değerlendirmek üzere Seul’de yerel çelik üreticilerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

AB, Güney Kore’ye ayırdığı ithalat kotasını azalttı

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren AB’nin yeni koruma önlemleri kapsamında birliğin gümrüksüz toplam çelik ithalat kotası %46 azaltılarak 33,82 milyon mt’dan 18,35 milyon mt’a düşürüldü. Güney Kore’ye ayrılan ülkeye özgü kota ise bir önceki döneme kıyasla %19,7 düşüşle 2,07 milyon mt olarak belirlendi.

Kim, AB’nin bu kararının küresel çelik kapasite fazlasını ve artan korumacı ticaret önlemlerini yansıttığını belirterek gelecekte benzer gelişmelerin devam edebileceği uyarısında bulundu.

510.000 mt’un üzerinde yeni çelik talebi oluşturulması hedefleniyor

Bakanlık, normalde AB pazarına sevk edilmesi planlanan çelik ürünlerinin diğer ihracat pazarlarına yönlendirilmesinin bu pazarlardaki rekabeti artırabileceğini ifade etti. Bu etkinin azaltılması amacıyla hükümetin, çelik üreticileri, gemi inşa şirketleri, savunma sanayii firmaları ve yenilenebilir enerji şirketleri arasındaki tedarik zinciri iş birliğini güçlendirerek iç piyasada yeni çelik talebi oluşturmayı planladığını vurguladı.

Kim, bu adımların yanı sıra haksız hammadde ithalatının önlenmesine yönelik çalışmaların da katkısıyla 510.000 mt’un üzerinde yeni çelik talebi yaratılabileceğini ve bu seviyenin, AB’nin Güney Kore’ye sağladığı gümrüksüz kotadaki düşüşü aşacağını söyledi. Ayrıca Güney Kore’nin, ikili serbest ticaret anlaşması kapsamında tedarik zinciri iş birliğini ve karşılıklı faydayı sürdürmek amacıyla AB yetkilileriyle görüşmelerine devam edeceğini de bildirdi.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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