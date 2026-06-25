G. Kore, Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi getirdi, bazı üreticilerin asgari fiyat taahhütlerini onayladı

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çin ve Japonya’dan ithal karbon çelikten ve diğer alaşımlı sıcak rulo sac ürünlerine antidamping vergisi uygulama kararı aldığını duyurdu.

Karar kapsamında Çinli ihracatçıların %28,16-%33,10 oranlarında antidamping vergisine tabi tutulacağı ve Japon tedarikçilere uygulanacak vergilerin ise %31,58-33,43 arasında değişeceği bildirildi.

Bazı üreticiler asgari fiyat taahhüdüyle vergiden muaf tutulacak

Bakanlık, antidamping önlemlerine ek olarak bazı Çinli ve Japon üreticilerin fiyat taahhütlerini kabul ettiğini belirtti. Söz konusu üreticilerin, kapsama giren ürünleri belirlenen asgari fiyatların altında Güney Kore’ye satmamaları koşuluyla antidamping vergisi ödemeyeceği aktarıldı. 23 Haziran 2026 tarihinde kabul edilen anlaşmanın Güney Kore hükümeti tarafından yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Taahhüt kapsamındaki Çinli üreticilerin Angang Steel, Baoshan Iron & Steel (Baosteel), Wuhan Iron & Steel, Maanshan Iron & Steel, Hebei Yanshan Iron and Steel, Shougang Jingtang, Jiangsu Shagang Steel ve Rizhao Steel ve bunların belirlenen ihracat şirketlerinden oluştuğu dile getirildi.

Japon üreticiler arasında ise Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation Global Metals, Dongkuk Corporation, SeAH Japan, Marubeni-Itochu Steel, Metal One Corporation, Nissei Trading, JFE Shoji Corporation, Okaya & Co., POSCO International Japan, Young Steel ve Toyota Tsusho Corporation ile bunların bağlı kuruluşlarının yer aldığı paylaşıldı.

Fiyat anlaşmasının yalnızca bu üreticiler tarafından üretilen ve belirlenen ihracat şirketleri aracılığıyla ihraç edilen ürünler için geçerli olacağı ve diğer şirketlerin antidamping vergisine tabi olmaya devam edeceği vurgulandı.

Asgari ihracat fiyatları üç ayda bir güncellenecek

Anlaşmanın, Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli (HSK) kapsamında Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo sac, sac ve levha dahil olmak üzere karbon çelik ve diğer alaşımlı yassı mamuller için geçerli olduğu ifade edildi. Güney Kore’nin antidamping düzenlemeleri kapsamı dışında tutulan veya antidamping vergisi sıfır olarak belirlenen ürünlerin anlaşmaya dahil edilmediği vurgulandı.

Söz konusu ürünler 7208.10.1000, 7208.10.9000, 7208.25.1000, 7208.25.9000, 7208.26.1000, 7208.26.9000, 7208.27.1000, 7208.27.9000, 7208.36.1000, 7208.36.9000, 7208.37.1000, 7208.37.9000, 7208.38.1000, 7208.38.9000, 7208.39.1000, 7208.39.9000, 7208.40.0000, 7208.53.1000, 7208.53.9000, 7208.54.1000, 7208.54.9000, 7208.90.0000, 7211.13.0000, 7211.14.1000, 7211.14.9000, 7211.19.1000, 7211.19.9000, 7225.30.1000, 7225.30.9010, 7225.30.9091, 7225.30.9092, 7225.40.1000, 7225.30.9099, 7225.40.9092, 7226.20.0000, 7226.91.1000, 7226.91.2000 ve 7226.91.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Anlaşma kapsamında ihracatçıların, Güney Koreli ithalatçılara satacakları ürünlerin CIF bazındaki asgari ihracat fiyatını belirleyeceği ve farklı teslim şekilleriyle yapılan satışlarda ise fiyatın CIF eş değerine dönüştürülerek asgari fiyat şartına uyulup uyulmadığının kontrol edileceği vurgulandı.

İlk asgari fiyatın 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli olacağı dile getirildi. 1 Temmuz 2026’dan itibaren ise asgari fiyatların Çin’de MySteel yerel çelik fiyatları, Japonya’da Japan Metal Daily yerel çelik fiyatları ve Kore Merkez Bankasının açıkladığı Güney Kore wonu/ABD doları kurundaki değişimlere dayalı bir formül kullanılarak üç ayda bir revize edileceği kaydedildi. İhracatçıların, hesapladıkları üç aylık asgari fiyatları her dönem başlamadan önceki son ayın 15’inci gününe kadar Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Kore Ticaret Komisyonu’na sunmak zorunluluğu olacağı ve 2026 yılının üçüncü çeyreği için son başvuru tarihinin ise 26 Haziran olarak belirlendiği aktarıldı.

Sıkı uyum kuralları uygulanacak

Anlaşmanın yalnızca onaylı üretici ve ihracatçıların doğrudan gerçekleştirdiği sevkiyatlar için geçerli olacağı ve onaylı olmayan şirketler üzerinden gerçekleştirilen ihracatların antidamping vergisine tabi tutulacağı dile getirildi. Listede adı geçen ihracatçıların ürün tanımı, ürün şekli veya ürün adı değiştirme, dolaylı satış kanalları kullanma, daha düşük kaliteli ürün ihraç etme ya da fiyat manipülasyonu yoluyla hileye başvurmayacaklarını taahhüt ettiği paylaşıldı. Ayrıca ürünlerin üçüncü ülkeler veya yetkilendirilmemiş ticaret şirketleri üzerinden sevk edilmesinin yasaklandığına da dikkat çekildi.

Yetkili makamların raporlama yükümlülükleri veya hile önleyici hükümler dahil olmak üzere herhangi bir ihlal tespit etmesi halinde ilgili ihracatçı için fiyat taahhüdünü iptal edilebileceğinin ve derhal antidamping vergisi uygulanabileceğinin altı çizildi. Anlaşmanın ayrıca piyasa koşullarında, arz-talep dengesinde, fiyatlarda veya kurda önemli değişiklikler yaşanması halinde üreticilere veya Güney Kore makamlarına bir yıl sonra yeniden müzakere talebinde bulunma hakkı tanıdığı da bildirildi.