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Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Temmuz ayında %36,8 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 11:09:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,1 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %3,6 artış kaydedildi. Temmuz ayında demir çelik üretimi yıllık %36,8, yapısal metal üretimi ise yıllık %1 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Temmuz ayında %9,2 artış kaydetti ve yapısal metal ürünleri üretimi %5,2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %1,6 düşüşle 11,65 milyar ZAR (822,55 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  çelik üretimi  G. Afrika  |  benzer haberler »


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