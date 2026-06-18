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Güney Afrika ithal korozyona dayanıklı çeliğe üç yıl boyunca koruma vergisi uygulanmasını önerdi

Perşembe, 18 Haziran 2026 12:13:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC), korozyona dayanıklı çelik rulo ithalatına yönelik başlattığı koruma vergisi soruşturmasını tamamladığını ve üç yıl süreyle nihai koruma vergileri uygulanmasını önerdiğini duyurdu.

Soruşturmanın, yaygın olarak korozyona dayanıklı çelik rulo olarak bilinen bazı yassı mamulleri kapsadığı ifade edildi. ITAC, öngörülemeyen gelişmelerin söz konusu ürünlerin ithalatında önemli bir artışa yol açtığını ve ithalattaki bu artışın Güney Afrika Gümrük Birliği çelik sektöründe ciddi maddi zarara neden olduğunu tespit ettiğini bildirdi. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda komisyon, ilk yıl için %52,34, ikinci yıl için %37,34 ve üçüncü yıl için %22,34 oranlarında koruma vergisi uygulanması önerisini yaptı. Söz konusu önlemlerin 12 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Bununla birlikte ITAC yerel olarak üretilmeyen bazı ürünler için koruma vergilerinin iadesine imkân tanımak amacıyla geri ödeme kaleminin kapsamının genişletilmesini tavsiye ettiğini ve bu uygulamanın, yerel arzın olmadığı durumlarda son kullanıcı sektörlerin olumsuz etkilenmesini önlemeyi amaçladığını paylaştı. Koruma önlemlerinin uygulanmasının ardından son kullanıcı sektörleri korumak amacıyla soruşturma başvurusunda bulunan ArcelorMittal South Africa (AMSA), SAFAL Steel Pty ve diğer üreticilerin fiyat politikalarını yakından izleyeceğini ve haksız fiyat artışlarının önüne geçeceğini vurguladı.

Koruma vergilerinin, toplam ithalat içindeki payı %3’ün altında kalan veya toplam payları birlikte değerlendirildiğinde toplam ithalatın %9’undan daha azını oluşturan gelişmekte olan ülkeler hariç tüm ülkelerden yapılan ithalata uygulanacağının altı çizildi. ITAC, koruma vergilerinin Güney Afrika Gümrük Birliği sanayisine geçici bir rahatlama sağlamayı ve üreticilere ithalat piyasasında artan rekabete uyum sağlayabilmeleri için zaman kazandırmayı amaçladığını kaydetti.

Vergiye tabi söz konusu ürünler, 7210.61.20 ve 7210.61.30 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya altında alüminyum-çinko alaşım ile kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler ve 7225.92.25 ve 7225.92.35 kodları altında kayıtlı bulunan genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya altında çinko ile kaplanmış alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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