ArcelorMittal South Africa, IDC ile görüşmeleri anlaşma yapmadan sonlandırdı

Basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal South Africa Ltd (AMSA), faaliyetlerinin olası satışı veya yeniden yapılandırılması konusunda Industrial Development Company (IDC) of South Africa ile yürüttüğü özel görüşmeleri anlaşmaya varmadan sonlandırdı.

IDC, yaklaşık 8,5 milyar ZAR (492 milyon $) tutarında gayri resmi bir teklif sunmuştu ancak ArcelorMittal, değerleme ve yeniden yapılandırma farklılıklarını gerekçe göstererek bu teklifi reddetti.

Görüşmeler, AMSA’nın madencilik ve otomotiv sektörlerine yapısal çelik tedarik eden uzun mamul tesislerini kapatma planlarını açıkladığı 2023 sonlarında başlamıştı. IDC’nin kapanışları ertelemek amacıyla kredi sağlaması ise, şirketin durumunun tahmin edilenden daha kötü olduğunu ortaya koyarak süreci bu yılın başlarında daha da kritik hâle getirdi. Başlıca tesislerden biri olan Newcastle uzun mamul tesisi kapatıldı ve Assmang tarafından işletilen demir cevheri madeni askıya alındı.

Müzakerelerin sona ermesi AMSA’nın geleceğine yönelik baskıları artırırken, bir anlaşmaya varılamaması AMSA’nın uzun mamul üretimine bağımlı binlerce çalışan ve son kullanıcı sektör için belirsizliği derinleştiriyor. Yüksek elektrik maliyetleri, lojistik zorluklar, cansız yerel talep ve ucuz ithalattan kaynaklanan rekabetin, işletmenin sürdürülebilirliği üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu anlaşılıyor.

Müzakerelerin sona ermesiyle ArcelorMittal artık sürecini diğer potansiyel yatırımcılara veya stratejik alternatiflere açabilir.