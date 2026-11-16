Güney Afrika Çelik ve Mühendislik Sanayileri Federasyonu (SEIFSA), ülkedeki metal ve mühendislik sektöründe devam eden gerilemeye karşı hükümete acil önlem alma çağrısında bulundu. Federasyon, üretimdeki düşüşün, kapasite kullanım oranlarının düşük seviyelerde kalmasının ve artan ithalat baskısının sanayinin rekabet gücünü ve istihdamı tehdit ettiğini belirtti.

SEIFSA'ya göre hükümetin müdahalelerinin gecikmesi ve koordinasyondan yoksun olması, özellikle Avrupa Birliği ve ABD'nin çelik ithalatına yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırarak fazla tonajların Güney Afrika gibi pazarlara yönelmesine yol açabileceği bir dönemde üretim kapasitesinde geri döndürülemez kayıplara neden olabilir.

SEIFSA, revize edilen Çelik Ana Planı'na ilişkin endişelerini dile getirdi

Federasyon, Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığının SEIFSA'ya danışmadan Çelik Ana Planı'ndaki revizyonları tamamlamak üzere olduğuna ilişkin haberlerden endişe duyduğunu açıkladı.

SEIFSA, hükümetten revize edilen planın Sanayi Kalkınma Stratejisi ve 2025 yılının sonlarında önerilen sektör yol haritasıyla nasıl uyumlu olduğunu açıklamasını istedi. Federasyon yeni politika belgelerinin hazırlanmasının mevcut politikaların etkin şekilde uygulanmasının yerini tutamayacağını vurguladı.

Güney Afrika'da 2021 yılında uygulamaya konulan Çelik Ana Planı, rekabet gücünü artırarak, yerel talebi destekleyerek, yatırımları teşvik ederek, istihdamı koruyarak ve ithalata bağımlılığı azaltarak ülkenin yerel çelik sektörünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Sektör, çelik değer zincirinin tamamını kapsayan koordineli önlemler talep ediyor

SEIFSA, üretim kapasitesinde daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek için acil adımlar atılmasını ve ticaret, enerji, lojistik, altyapı ve sanayi talebini kapsayan koordineli politikalar geliştirilmesini talep etti.

Federasyon gümrük vergileri, hurda ve hammadde maliyetlerine yönelik müdahalelerde birincil çelik üreticileri, işleme tesisleri ve nihai ürün imalatçıları dahil olmak üzere çelik değer zincirinin tamamı üzerindeki etkilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca hükümete uygulama süreçleri için net takvimler belirleme, hesap verebilirliği güçlendirme ve faaliyet koşullarını iyileştirerek ve altyapı projeleri aracılığıyla yerel üretim ürünlerine yönelik talebi artırarak yatırımları teşvik etme çağrısında bulundu.

SEIFSA daha fazla gecikme yaşanmasının Güney Afrika'nın yeniden sanayileşme çabalarını sekteye uğratabileceği ve ülkenin sanayi altyapısını kalıcı olarak zayıflatabileceği konusunda uyardı.