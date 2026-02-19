Güney Afrikalı çelik işleyicileri ArcelorMittal South Africa için IDC ile temas kurdu

Bloomberg tarafından yayımlanan bir habere göre Güney Afrikalı bir grup çelik işleyicisi, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in zor durumdaki yerel birimi ArcelorMittal South Africa’nın (AMSA) kontrolünün devralınmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir teklif ile devlet destekli Industrial Development Corporation’a (IDC) başvurdu.

Kaynaklara göre söz konusu teklif aralarında işçi sendikaları ve yerel çelik işleyicisi Allied Steelrode (Pty) Ltd.’nin de bulunduğu altı üyeden oluşan bir sektör grubu tarafından IDC’ye sunuldu. Görüşmelerin gizli şekilde devam ettiği olduğu belirtildi.

Tesis kapatmaları ve IDC’nin rolü

IDC, küresel çelik grubunun AMSA bünyesindeki iki çelik tesisini kapatma planını açıkladığı 2023 yılının Kasım bu yana ArcelorMittal ile görüşmeler yürütüyor. Söz konusu tesisler Güney Afrika’nın otomotiv ve madencilik sektörleri açısından önemli kabul edilen çelik kalitelerini üretiyor.

IDC, AMSA’nın yaklaşık %8 hissesine sahip olup şirketin ikinci en büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Kurum daha önce çelik üreticisine kredi sağlamıştı ve ülkenin sanayi üretim kapasitesini korumak amacıyla payını artırma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Önerilen yapılandırma planı

Planlanan düzenleme kapsamında IDC’nin üreticiye finansman sağlaması ve AMSA’daki hisse oranını artırması öngörülüyor. Önerilen yapı çerçevesinde ArcelorMittal’in ise sınırlı bir süre için hissedarlığını sürdürmesi mümkün olabilecek.