Güney Afrikalı Coega Steels yıllık 150.000 mt kapasiteli ticari profil haddehanesini açtı

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Afrikalı çelik üreticisi Coega Steels, 500 milyon ZAR tutarındaki yatırım programı kapsamında Gqeberha'daki Coega Özel Ekonomik Bölgesi'nde yıllık 150.000 mt kapasiteli yeni haddehanesinin açılışını gerçekleştirdi.

20 Ekim'de açılan tesis yatırımın 360 milyon ZAR tutarındaki bölümünü oluştururken, kalan tutar mevcut çelikhanedeki ilave rafinasyon işlemlerini kapsıyor.

Entegre üretim bölgesel tedariki güçlendirecek

Haddehanede hurda bazlı kütüklerden inşaat, imalat ve altyapı sektörlerine yönelik inşaat demiri, köşebent, kare ve yuvarlak çubuk ile lama üretilecek. Yeni tesis Coega Steels'in bölgesel pazarlara doğrudan nihai mamul tedarik etmesini sağlayarak kütüklerin işlenmek üzere başka tesislere gönderilmesinden kaynaklanan sevkiyat maliyetlerini azaltacak.

Tesiste 12 saatlik vardiyalarla üretim denemeleri sürerken, önümüzdeki haftalarda kesintisiz üretime geçilmesi planlanıyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla emisyonların azaltılması hedefleniyor

Coega Steels Genel Müdürü Amit Saini, şirketin çelik üretiminde ton başına yaklaşık 800 kg karbon saldığını ve bildirilen emisyonların yaklaşık %80'inin satın alınan elektrikten kaynaklandığını belirtti.

Şirket mevcut yaklaşık 8 MWp güneş enerjisi kapasitesine 2027 yılının sonuna kadar 19,8 MWp daha eklemeyi planlarken, kurulumu tamamlanan 50 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin 2026 yılının Ekim ayı sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor.

Yatırım istihdamı ve pazarlara erişimi destekleyecek

Projenin yaklaşık 300 doğrudan ve 300 dolaylı istihdam yaratması, ayrıca mevcut 750 kişinin istihdamının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor. Düşük fiyatlı ithalat, elektrik maliyetleri ve lojistik kısıtlamalardan kaynaklanan baskılara rağmen şirket, Ngqura Limanı'na yakınlığını iç pazara ve ihracat pazarlarına tedarikte avantaj olarak görüyor.