 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > G....

G. Afrika Çin’den ithal boyalı saca antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 22 Aralık 2025 14:01:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin’den ithal boyalı saca antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektöre maddi zarar verdiği iddiasıyla yerel üreticiler ArcelorMittal South Africa (AMSA) ve SAFAL Steel Pty tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Soruşturma, 1 Mayıs 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Komisyon ayrıca sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek. Mevcut damping marjı %51 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler, 7210.70.20, 7210.70.30, 7210.70.40 ve 7210.70.90 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde kaplamalı, boyalı, vernikli veya plastikle kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye beş ülkeden ithal kalay kaplamalı yassı çeliğe antidamping vergisi getirdi

22 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yatay, vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki artış fiyatlara destek sağladı

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2025

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları düşmeye devam ediyor, ölü sezon nedeniyle talep baskı altında

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Poland 2 No’lu galvanizleme hattındaki modernizasyonu tamamladı, Optigal® kaplama üretimine başladı

10 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları güçlü stoklar ve zayıf talep nedeniyle hafifçe gevşedi

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de kaplamalı sac ile soğuk rulo sac fiyatları talebin canlanması ve sıcak rulo sacdaki artışla yükseldi

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  1,5 - 15 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör
Boyalı Trapez Sac
Kalınlık:  0,3 - 1 mm
Genişlik:  0 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  0,5 - 1 mm
Genişlik:  1.000 - 1.250 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis