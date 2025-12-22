G. Afrika Çin’den ithal boyalı saca antidamping soruşturması başlattı

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin’den ithal boyalı saca antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektöre maddi zarar verdiği iddiasıyla yerel üreticiler ArcelorMittal South Africa (AMSA) ve SAFAL Steel Pty tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Soruşturma, 1 Mayıs 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Komisyon ayrıca sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek. Mevcut damping marjı %51 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler, 7210.70.20, 7210.70.30, 7210.70.40 ve 7210.70.90 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde kaplamalı, boyalı, vernikli veya plastikle kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.