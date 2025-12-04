Merafe Resources yüksek enerji maliyetleri nedeniyle işten çıkarmalara başladı, sektör acil müdahale istiyor

Güney Afrika merkezli ferrokrom üreticisi Merafe Resources, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle İsviçre merkezli Glencore ile ortak girişimi olan Glencore-Merafe Chrome Venture’da işten çıkarmalara ve kısmi kapanışa başlamak zorunda kaldığını duyurdu.

Yerel elektrik şirketi Eskom ile yapılan görüşmelerin ardından Glencore-Merafe Chrome Venture, elektrik fiyatlarına ilişkin yapılan teklifin sadece Lion izabe tesisinin faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyacağını, Boshoek ve Wonderkop izabe tesisleri için ise uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm sunmadığını ifade etti. Bu nedenle şirket, 1 Aralık tarihi itibarıyla koşullu işten çıkarma bildirimlerini yayımladığını ve hükümetin herhangi bir müdahalede bulunmaması durumunda kararın 9 Aralık tarihinde otomatik olarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Merafe ayrıca operasyonel sürdürülebilirliği korumak için paydaşlarla iş birliğini sürdüreceğini de vurguladı.

Elektrik fiyatlarındaki artışla izabe tesisleri rekabet gücünü yitirdi

Madencilik sektörü işveren örgütü Minerals South Africa, ferroalyaj sektörünün yeniden canlanabilmesi için acilen küresel ölçekte rekabetçi elektrik fiyatlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Son 17 yılda Güney Afrika’da elektrik fiyatlarının %900’ü aşkın artış gösterdiğini ve bu durumun yerel izabe tesislerinin küresel üreticiler karşısında rekabet gücünü kaybetmesine neden olduğunu aktardı.

Minerals South Africa’ya göre elektrik maliyetleri düşmediği müddetçe devre dışı bırakılan izabe tesislerinin yeniden faaliyete alınması mümkün olmayacak.

Bununla birlikte izabe tesislerinin uzun vadede yenilenebilir enerji kullanım seçeneğini araştırdığı dile getirildi. Yenilenebilir enerjiye geçişin zaman alacağı ancak bu sayede Eskom’a olan bağımlılığın azalacağı, maliyet rekabetçiliğinin iyileşeceği ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan kaynaklı ek maliyetlerin düşeceği paylaşıldı.