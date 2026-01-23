ArcelorMittal South Africa ile IDC devralıma ilişkin görüşmelere yeniden başladı

Basında çıkan haberlere göre Güney Afrikalı çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa Ltd (AMSA) ile ülkenin kalkınma finansmanı kurumu Industrial Development Corporation of South Africa (IDC), geçtiğimiz yıl sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından AMSA’nın başlıca tesislerini de kapsayan çelik faaliyetlerine yönelik olası bir devralım için müzakerelere yeniden başladı.

AMSA’nın, ArcelorMittal Group ve IDC ile yürüttüğü bu ileri aşamadaki görüşmelerin, şirketin Güney Afrika’daki çelik varlıkları için sürdürülebilir bir çözüm bulmayı hedeflediği ifade ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi geçtiğimiz yılın Kasım ayında ArcelorMittal, IDC’nin yaklaşık 8,5 milyar ZAR (525,8 milyon $) tutarındaki gayriresmî teklifi reddetmesiyle görüşmeler anlaşmaya varmadan sona ermişti.

Tesis kapanışları

AMSA’nın IDC ve hükümetle yürüttüğü temaslar 2023 yılı Kasım ayına uzanıyor. O dönemde şirket, yapısal baskıları gerekçe göstererek otomotiv ve madencilik sektörleri için kritik kaliteler üreten iki uzun mamul tesisini kapatma planlarını açıklamıştı. AMSA’da yaklaşık %8 paya sahip olan IDC, kapanışları ertelemek ve stratejik seçenekleri değerlendirmek amacıyla finansal destek sağlamıştı.

Bu sürecin ardından AMSA, iki çelik tesisini ve bir demir cevheri madenini kapattı. Buna karşın Vanderbijlpark tesisi faaliyetini sürdürerek yassı mamul üretimine devam ediyor; diğer bazı tesislerin ise askıda kaldığı belirtiliyor.