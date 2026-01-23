 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal South Africa ile IDC devralıma ilişkin görüşmelere yeniden başladı

Cuma, 23 Ocak 2026 14:11:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Afrikalı çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa Ltd (AMSA) ile ülkenin kalkınma finansmanı kurumu Industrial Development Corporation of South Africa (IDC), geçtiğimiz yıl sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından AMSA’nın başlıca tesislerini de kapsayan çelik faaliyetlerine yönelik olası bir devralım için müzakerelere yeniden başladı.

AMSA’nın, ArcelorMittal Group ve IDC ile yürüttüğü bu ileri aşamadaki görüşmelerin, şirketin Güney Afrika’daki çelik varlıkları için sürdürülebilir bir çözüm bulmayı hedeflediği ifade ediliyor. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi geçtiğimiz yılın Kasım ayında ArcelorMittal, IDC’nin yaklaşık 8,5 milyar ZAR (525,8 milyon $) tutarındaki gayriresmî teklifi reddetmesiyle görüşmeler anlaşmaya varmadan sona ermişti.

Tesis kapanışları 

AMSA’nın IDC ve hükümetle yürüttüğü temaslar 2023 yılı Kasım ayına uzanıyor. O dönemde şirket, yapısal baskıları gerekçe göstererek otomotiv ve madencilik sektörleri için kritik kaliteler üreten iki uzun mamul tesisini kapatma planlarını açıklamıştı. AMSA’da yaklaşık %8 paya sahip olan IDC, kapanışları ertelemek ve stratejik seçenekleri değerlendirmek amacıyla finansal destek sağlamıştı.

Bu sürecin ardından AMSA, iki çelik tesisini ve bir demir cevheri madenini kapattı. Buna karşın Vanderbijlpark tesisi faaliyetini sürdürerek yassı mamul üretimine devam ediyor; diğer bazı tesislerin ise askıda kaldığı belirtiliyor.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal South Africa, IDC ile görüşmeleri anlaşma yapmadan sonlandırdı

13 Kas | Çelik Haberler

IDC, ArcelorMittal South Africa’yı devralmayı düşünüyor

01 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal SA ICT devralımını iptal etti

07 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal SA, ICT ile davasında Kumba’nın yanında yer alacak

03 Haz | Çelik Haberler

Galva Metal: 2026-2027 yılları için gayet iyimseriz

23 Oca | Röportaj

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ve Asya hurda piyasalarında yatay hareket görülüyor

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de iç piyasa hurda fiyatları artışını sürdürüyor

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları AB’deki artışların etkisiyle yükseldi ancak cansız yerel talep alımları sınırlıyor

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Dünya ham çelik üretimi 2025’te %2 geriledi

23 Oca | Çelik Haberler

Avrupa’da sıcak briketlenmiş demir ve pik demir fiyatları yükselişte

23 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis