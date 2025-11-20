Merafe Resources yüksek elektrik fiyatları sebebiyle ferrokrom tesislerini kapatabilir

Güney Afrika merkezli ferrokrom üreticisi Merafe Resources, İsviçre merkezli Glencore ile ortak girişimi olan Glencore-Merafe Chrome Venture’ın enerji yoğun ferrokrom faaliyetlerini istikrara kavuşturmak amacıyla son üç aydır bakanlıklar, sendikalar ve çalışanlarla kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Ancak Merafe, şu ana kadar elektrik fiyat indirimi veya destek mekanizması sunulmadığını ve bu durumun zaten ciddi maliyet baskısı altında olan sektör için sürdürülemez olduğunu belirtti. Ayrıca artan enerji maliyetleri nedeniyle ferrokrom izabe tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için rekabetçi elektrik fiyatlarının kritik olduğunu vurguladı.

İşten çıkarmalar ve kapanmalar gündemde

Merafe, acil destek sağlanmaması halinde önümüzdeki haftalarda işten çıkarma sürecini başlatmak zorunda kalacağını dile getirdi.

Operasyonel plan kapsamında Wonderkop ve Boshoek tesislerinin bakım ve koruma moduna alınacağı, yalnızca Lion tesisinin faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

Şirket, sürecin ilerleyişine göre çalışanlar, sendikalar ve hükümet paydaşlarıyla şeffaf bir iletişim sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekti.