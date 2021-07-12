Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Mayıs ayında %71,2 arttı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 15:59:21 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %35,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %42 artış kaydedildi. Mayıs ayında demir çelik üretimi yıllık %71,2, yapısal metal üretimi ise yıllık %56,4 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Mayıs ayında %1,3 ve yapısal metal ürünleri üretimi %0,1 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %10,9 artışla 10,99 milyar ZAR (757,80 milyon $) seviyesinde yer aldı.