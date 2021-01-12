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Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Kasım ayında 23,7 düştü

Salı, 12 Ocak 2021 14:56:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,5 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %3,9 düşüş kaydedildi. Kasım ayında demir çelik üretimi %23,7 düşerken, yapısal metal üretimi yıllık %4,3 artı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Kasım ayında %7,3 düşüş ve yapısal metal ürünleri üretimi ise %10 artış gösterdi. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %4,5 artışla 9,06 milyar ZAR (587,93 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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