Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Kasım ayında %19,4 arttı

Salı, 11 Ocak 2022 14:16:09 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %4,4 artış kaydedildi. Kasım ayında demir çelik üretimi yıllık %19,4 arttı, yapısal metal üretimi ise yıllık %3 düştü. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Kasım ayında %5,5 ve yapısal metal ürünleri üretimi %7,5 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %55,7 artışla 15,45 milyar ZAR (989,27 milyon $) seviyesinde yer aldı.