Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Eylül ayında 35,2 düştü

Pazartesi, 16 Kasım 2020 12:20:01 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %7,5 düşüş kaydedildi. Eylül ayında demir çelik üretimi %35,2 düşerken, yapısal metal üretimi yıllık %10,3 geriledi. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Eylül ayında %4,7 ve yapısal metal ürünleri üretimi ise %0,3 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %1,8 düşüşle 8,82 milyar ZAR (572,90 milyon $) seviyesinde yer aldı.