Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Eylül ayında %26,4 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 12:20:57 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %4 artış kaydedildi. Eylül ayında demir çelik üretimi yıllık %26,4, yapısal metal üretimi ise yıllık %15,9 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Eylül ayında %0,6 ve yapısal metal ürünleri üretimi %0,3 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %23,6 artışla 15,95 milyar ZAR (4,24 milyar $) seviyesinde yer aldı.