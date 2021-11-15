﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Eylül ayında %26,4 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 12:20:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %4 artış kaydedildi. Eylül ayında demir çelik üretimi yıllık %26,4, yapısal metal üretimi ise yıllık %15,9 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Eylül ayında %0,6 ve yapısal metal ürünleri üretimi %0,3 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %23,6 artışla 15,95 milyar ZAR (4,24 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  Güney Afrika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Kas

GFG endüstriyel ilişkilerini geliştirmek için Avrupa Çalışma Konseyi’ni kurdu
08 Kas

Kocaer Çelik: Küresel ölçekte demir çelik sektöründe büyüme devam edecek
04 Kas

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim’de aylık %5,47 arttı
03 Kas

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %34,1 arttı
02 Kas

UK Steel: İngiltere’nin rekabet edebilmesi için 232. Madde önlemlerinden muaf tutulması gerekiyor