Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ekim ayında %4,9 arttı

Salı, 14 Aralık 2021 10:45:56 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %8,9 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %14,1 düşüş kaydedildi. Ekim ayında demir çelik üretimi yıllık %4,9 arttı, yapısal metal üretimi ise yıllık %13,7 düştü. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Ekim ayında %8,4 ve yapısal metal ürünleri üretimi %16,7 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %34,5 düşüşle 10,49 milyar ZAR (653,74 milyon $) seviyesinde yer aldı.