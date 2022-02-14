Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Aralık ayında %8,7 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 12:12:37 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %1,4 düşüş kaydedildi. Aralık ayında demir çelik üretimi yıllık %8,7 arttı, yapısal metal üretimi ise yıllık %7,8 düştü. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Aralık ayında %1,9 düşüş ve yapısal metal ürünleri üretimi %1,3 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %15,9 düşüşle 14,15 milyar ZAR (930,18 milyon $) seviyesinde yer aldı.