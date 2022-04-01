Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %31,5 arttı

Cuma, 01 Nisan 2022 14:05:37 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ocak ayına göre %12,4 düşüşle 14,17 milyar ZAR (970,32 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %31,5 artışla 29,98 milyar ZAR (2,05 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Şubat ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %14,5 artışla 7,73 milyar ZAR (529,39 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk iki ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %22,4 artışla 14,47 milyar ZAR (990,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.