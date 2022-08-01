Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %32,3 arttı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 10:03:45 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7 artışla 19,72 milyar ZAR (1,19 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %32,3 artışla 102,11 milyar ZAR (6,16 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %1,4 düşüşle 8,47 milyar ZAR (511,56 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %20,9 artışla 48,51 milyar ZAR (2,93 milyar $) seviyesinde yer aldı.