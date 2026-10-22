IDC ArcelorMittal South Africa'nın kontrolünü devralmak üzere ön anlaşma yaptı

Basında çıkan haberlere göre Güney Afrika'nın devlete ait Industrial Development Corporation (IDC) kuruluşu, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal'in Güney Afrika'daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal South Africa'nın (AMSA) kontrolünü devralmak amacıyla yaklaşık 10 milyar ZAR (610 milyon $) değerindeki işlem için ön anlaşmaya vardı.

Alım kapsamında yaklaşık 3 milyar ZAR (183 milyon $) nakit ödeme yapılması, IDC'nin ise AMSA'nın yaklaşık 7 milyar ZAR (426 milyon $) tutarındaki borcunu üstlenmesi öngörülüyor. Tarafların, hissedarların onayına bağlı olarak işlemi 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor.

Alım Güney Afrika'nın en büyük çelik üreticisini devlet kontrolüne geçirecek

Olası alım, ArcelorMittal, IDC ve Güney Afrika makamları arasında 2023 yılı Kasım ayında başlayan görüşmelerin ardından gündeme geldi. Söz konusu dönemde AMSA, ülkenin otomotiv ve madencilik sektörlerinde kullanılan ürünleri üreten iki çelik tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

AMSA'da halihazırda hissesi bulunan IDC, çelik üreticisinin mali sorunlarının çözülmesi ve yerel çelik üretiminin korunmasına yönelik çalışmalarda yer alıyor.

Haberlere göre önerilen işlem, AMSA'nın fiilen devlete ait kalkınma finansmanı kuruluşunun kontrolüne geçmesini sağlayacak.

İşlemin tamamlanmasının ardından IDC'nin AMSA'nın faaliyetlerine yönelik stratejik bir değerlendirme yapması ve şirketin farklı iş birimlerini işletmek veya bu birimlere yatırım yapmak üzere sanayi ortakları araması bekleniyor.

İşlemin tamamlanması nihai anlaşmalara ve onaylara bağlı

Söz konusu alım henüz kesinleşmedi. AMSA yorum yapmayı reddederken, IDC çelik üreticisinin karşı karşıya olduğu sorunlara sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İşlemin hayata geçirilebilmesi için hissedar onayının alınması ve ilave prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.