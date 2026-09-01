Güney Afrika, Çin'den ithal boyalı saca %28,11'e kadar vergi uygulanmasını teklif etti

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC), Çin'den ithal boyalı saca yönelik antidamping soruşturmasının ön sonuçlarında altı ay süreyle %8,79 ile %28,11 arasında değişen geçici vergiler uygulanmasını talep etti.

ITAC, Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co., Ltd için %8,79, Hefei HBIS New Material Technology Co., Ltd ve ilişkili üreticisi Suzhou HBIS için ise %18,83 oranında vergi uygulanmasını tavsiye etti. İş birliği yapan ancak örnekleme kapsamına alınmayan ihracatçılar için %13,81 ağırlıklı ortalama vergi teklif edilirken, diğer tüm Çinli üretici ve ihracatçılar için vergi oranı %28,11 olarak belirlendi.

Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd, Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd'nin ilişkili iki ihracatçı üzerinden yaptığı satışlar ve Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd için ise ön aşamada damping tespit edilmedi.

Çin'den yapılan ithalat Güney Afrika pazarındaki payını artırdı

Soruşturma Güney Afrika Gümrük Birliği'ndeki boyalı sac üretiminin tamamını gerçekleştiren ArcelorMittal South Africa ve Safal Steel'in başvurusu üzerine 2025'in Aralık ayında başlatılmıştı.

ITAC verilerine göre Çin'den ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin tonajı 2023 soruşturma dönemindeki 51.205 mt seviyesinden 2025 yılında 77.457 mt seviyesine çıkarak %51,3 artarken, söz konusu ithalat 2025 yılında toplam ithalatın %84,23'ünü oluşturdu.

Komisyon, Çin'den yapılan dampingli ithalatın fiyat baskısı ve fiyat kırılmasına neden olarak Güney Afrika sektöründe satışların, üretimin, kârlılığın, pazar payının, kapasite kullanımının, yatırımların, nakit akışının ve yatırım getirisinin gerilemesi yoluyla maddi zarara yol açtığı sonucuna vardı. Damping soruşturması 1 Mayıs 2024 ile 30 Nisan 2025 arasındaki dönemi, zarar incelemesi ise 30 Nisan 2025 tarihinde sona eren üç yıllık dönemi kapsıyor.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7210.70.20, 7210.70.30, 7210.70.40 ve 7210.70.90 kodları altında bulunuyor.