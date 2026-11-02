Güney Afrika'nın ana metal ihracat değeri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %3 azaldı

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %13,8 artışla 14,97 milyar ZAR (879,55 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %3 gerileyerek 123,55 milyar ZAR (7,26 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika'nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %13,4 artışla 8,79 milyar ZAR (516,21 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk dokuz ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025'in aynı dönemine kıyasla %3,3 artışla 74,37 milyar ZAR (4,37 milyar $) seviyesinde yer aldı.