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Güney Afrika'nın ana metal ihracat değeri 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,3 düşüş kaydetti

Perşembe, 01 Ekim 2026 12:29:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 düşüşle 12,82 milyar ZAR (753,35 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %5,3 gerileyerek 108,60 milyar ZAR (6,38 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika'nın Ağustos ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %6 düşüşle 8,66 milyar ZAR (508,75 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk sekiz ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025'in aynı dönemine kıyasla %1,7 artışla 65,55 milyar ZAR (3,85 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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