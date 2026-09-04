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Güney Afrika Çin'den ithal boyalı saca geçici antidamping vergileri getirdi

Cuma, 04 Eylül 2026 14:35:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelir İdaresi, Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonunun (ITAC) ön kararının ardından Çin'den ithal boyalı saca 28 Ağustos'tan itibaren altı ay süreyle geçerli olmak üzere geçici antidamping vergileri uygulamaya başladığını açıkladı.

Yerel üreticiler ArcelorMittal South Africa Ltd. ve Safal Steel Ltd.'nin başvuruları üzerine 2025 yılı Aralık ayında başlatılan soruşturma, 1 Mayıs 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Geçici antidamping vergileri, ITAC'ın da önerisine paralel olarak Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co., Ltd için %8,79, Hefei HBIS New Material Technology Co., Ltd ve ilişkili üreticisi Suzhou HBIS için %18,83, iş birliği yapan ancak örnekleme kapsamına alınmayan ihracatçılar için %13,81 ve diğer tüm Çinli üretici ve ihracatçılar için %28,11 olarak belirlendi.

Söz konusu vergiler, 7210.70.20, 7210.70.30, 7210.70.40 ve 7210.70.90 kodları altında kayıtlı bulunan, genişliği 600 mm veya daha fazla olan, boyanmış, verniklenmiş veya plastik kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünleri kapsıyor.

Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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