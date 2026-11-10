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Merafe Resources elektrik tarifesi anlaşmasının ardından iki ferrokrom tesisinde üretime yeniden başladı

Salı, 10 Kasım 2026 12:09:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrikalı ferrokrom üreticisi Merafe Resources, yerel elektrik şirketi Eskom ile Haziran ayında yeni elektrik fiyatlandırma anlaşmaları imzalamasının ardından Boshoek ve Wonderkop ferrokrom tesislerinde faaliyetleri yeniden başlatmaya başladığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre Boshoek tesisinde faaliyetler Eylül ayında, Wonderkop tesisinde ise Ekim ayında yeniden başladı. Her iki tesiste de üretimin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde kademeli olarak artırılması bekleniyor. Söz konusu iki tesiste üretim, yüksek elektrik maliyetleri de dahil olmak üzere elverişsiz faaliyet koşulları nedeniyle 2025 yılı Mayıs ayından bu yana durdurulmuştu.

Merafe elektrik tarifesini 0,62 ZAR/kWh seviyesine düşürdü

Faaliyetlerin yeniden başlatılması, Glencore-Merafe Chrome Venture ile Eskom arasında ferrokrom ergitme faaliyetleri için elektrik tarifesini 0,62 ZAR/kWh olarak belirleyen anlaşmanın ardından gerçekleşti. Söz konusu tarife, Güney Afrika Ulusal Enerji Düzenleme Kurumu (NERSA) tarafından Mayıs ayında onaylanırken, ortaklık Eskom ile müzakere edilen fiyatlandırma anlaşmasının şartlarını Haziran ayında kesinleştirdi.

Anlaşma, Glencore-Merafe Chrome Venture için üç yıllık bir elektrik fiyatlandırma çerçevesi sunuyor. NERSA daha önce Ocak ayında yaklaşık 0,88 ZAR/kWh seviyesinde geçici bir tarifeyi onaylamıştı. Ancak bu seviye, Boshoek ve Wonderkop tesislerinde üretimin ticari açıdan sürdürülebilir şekilde yeniden başlatılması için yeterli olmamıştı.

Merafe'ye göre revize edilen elektrik fiyatlandırma düzenlemesi, bir yılı aşkın süredir faaliyetleri durdurulmuş olan iki tesiste üretimin yeniden başlatılmasına olanak sağlıyor.

Merafe'nin ferrokrom üretimi Ocak-Eylül döneminde %46 geriledi

Öte yandan Merafe, 2026 yılının ilk dokuz ayında ortaklıktaki payına düşen ferrokrom üretiminin yıllık %46 düşüşle 61.000 mt seviyesine gerilediğini bildirdi. Şirket, söz konusu düşüşü ağırlıklı olarak Boshoek ve Wonderkop tesislerindeki faaliyetlerin durdurulmasına bağladı.

Aynı dönemde Merafe'nin payına düşen krom cevheri üretimi, maden üretimindeki düşüş ve zenginleştirme tesislerinde işlenen cevher miktarının azalması nedeniyle yıllık %7 düşüşle 658.000 mt seviyesine geriledi.

Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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