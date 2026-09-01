Güney Afrika'nın ana metal ihracat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %7,5 azaldı

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %9,8 düşüşle 13,03 milyar ZAR (765,57 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,5 gerileyerek 95,56 milyar ZAR (5,61 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika'nın Temmuz ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %10,2 artışla 9,21 milyar ZAR (541,41 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk yedi ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025'in aynı dönemine kıyasla %0,5 artışla 56,80 milyar ZAR (3,34 milyar $) seviyesinde yer aldı.