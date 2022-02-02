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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2021’de %34,8 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 11:23:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Kasım ayına göre %11,9 düşüşle 16,48 milyar ZAR (1,08 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın tamamında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34,8 artışla 169,98 milyar ZAR (11,16 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Aralık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %3,6 artışla 7,98 milyar ZAR (524,55 milyon $) olarak açıklanırken, 2021 yılında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %45,1 artışla 84,27 milyar ZAR (5,53 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


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