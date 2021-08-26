Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Temmuz ayında %1,1 arttı

Perşembe, 26 Ağustos 2021 13:50:50 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Haziran ayına göre %1,1 ve yıllık bazda %40,5 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Haziran ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %0,3 düşüş ve yıllık %16,1 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %1,5 ve yıllık bazda %11,3 artış kaydedildi. Haziran ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %2,5 ve yıllık bazda %9,2 düştü.