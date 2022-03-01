Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ocak ayında %2,2 arttı

Salı, 01 Mart 2022 15:49:49 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Aralık ayına göre %2,2 ve yıllık bazda %38,3 artış gösterdi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Aralık ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,4 ve yıllık %35,1 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %23,9 artış kaydedildi. Aralık ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE aylık bazda %2,7 ve yıllık bazda %11,1 arttı.