Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Mayıs ayında %7,2 arttı

Perşembe, 24 Haziran 2021 13:56:26 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Nisan ayına göre %7,2 ve yıllık bazda %35,6 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Nisan ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %2,2 ve yıllık %3,9 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,7 düşüş ve yıllık bazda %5,2 artış kaydedildi. Mart ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %3,4 artarken, yıllık bazda %1,3 düştü.