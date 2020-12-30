Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Kasım ayında %2,8 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 14:26:08 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Ekim ayına göre %2,8 ve yıllık bazda %13,3 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,7 artış ve yıllık %0,2 düşüş gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,8 ve yıllık bazda %4,9 artış kaydedildi. Ekim ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %3,8 düşerken, yıllık bazda %7,2 düşüş gösterdi.