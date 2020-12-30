﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Kasım ayında %2,8 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 14:26:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Ekim ayına göre %2,8 ve yıllık bazda %13,3 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,7 artış ve yıllık %0,2 düşüş gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,8 ve yıllık bazda %4,9 artış kaydedildi. Ekim ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %3,8 düşerken, yıllık bazda %7,2 düşüş gösterdi.


Etiketler: G. Afrika  çelik üretimi  Güney Afrika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Ara

Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %7,8 düştü
28  Ara

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %14 düştü
21  Ara

Almanya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %14,8 arttı
11  Ara

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ekim’de aylık %1,3 arttı
11  Ara

Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ekim ayında 21,6 düştü