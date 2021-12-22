Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Kasım ayında %2,2 arttı

Çarşamba, 22 Aralık 2021 12:28:04 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Ekim ayına göre %2,2 ve yıllık bazda %39,6 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Ekim ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %0,2 düşüş ve yıllık %34,2 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %5 ve yıllık bazda %20,5 artış kaydedildi. Ekim ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %3,6 ve yıllık bazda %8 arttı.