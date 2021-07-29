Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Haziran ayında %6,3 arttı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 14:06:03 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Haziran ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Mayıs ayına göre %6,3 ve yıllık bazda %40,8 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Mayıs ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %0,4 düşüş ve yıllık %6,8 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %0,8 ve yıllık bazda %8,1 artış kaydedildi. Mayıs ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %0,7 ve yıllık bazda %8,9 düştü.