Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ekim ayında %2,1 arttı

Cuma, 27 Kasım 2020 10:58:47 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Eylül ayına göre %2,1 ve yıllık bazda %7,3 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %4,3 ve yıllık %1,5 düşüş gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %0,5 düşüş kaydedildi. Eylül ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %0,1 düşerken, yıllık bazda %3,4 düşüş gösterdi.