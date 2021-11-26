Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ekim ayında %1,1 arttı

Cuma, 26 Kasım 2021 11:29:34 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Eylül ayına göre %1,1 ve yıllık bazda %40,4 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Eylül ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %1,3 ve yıllık %36,7 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %7,2 düşüş ve yıllık bazda %15,6 artış kaydedildi. Eylül ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %0,2 arttı.