Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Aralık ayında %1,5 arttı

Cuma, 28 Ocak 2022 11:01:16 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Kasım ayına göre %1,5 ve yıllık bazda %40,9 artış gösterdi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %4 ve yıllık %29,9 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %3,5 ve yıllık bazda %26,3 artış kaydedildi. Kasım ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %0,9 düşüş ve yıllık bazda %6,2 arttı.