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Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ağustos ayında %2,5 arttı

Perşembe, 30 Eylül 2021 13:56:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Güney Afrika’nın demir çelik imalat sanayisi için üretici fiyatları endeksi (ÜFE), Temmuz ayına göre %2,5 ve yıllık bazda %44 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın Temmuz ayında Güney Afrika’da ihracat piyasalarına sevk edilen ana demir çelik sektöründe ÜFE aylık %6,9 ve yıllık %20,9 artış gösterdi. İhracat piyasalarına sevk edilen demir çelik ürünleri endeksinde ise söz konusu ayda aylık bazda %7 ve yıllık bazda %20,9 artış kaydedildi. Temmuz ayında ülkede ithal ana metal sanayi için ise ÜFE, aylık bazda %1,6 ve yıllık bazda %8,4 düştü.


Etiketler: G. Afrika  çelik üretimi  Güney Afrika  |  benzer haberler »


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