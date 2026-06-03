Güney Afrika çelik sektörünü desteklemek amacıyla demir yolu rayına yönelik verginin iki katına çıkarılmasını teklif etti

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC), ArcelorMittal South Africa’nın birimi olan ArcelorMittal Rail and Structures’ın (AMRAS) Mpumalanga’daki Emalahleni demir yolu rayı üretim tesisinde kapasite kullanım oranını artırmak ve yerel çelik değer zincirini güçlendirmek amacıyla sunduğu başvurunun ardından demir yolu rayı ithalatına uygulanan vergilerin %5’ten %10’a çıkarılmasını teklif etti.

ITAC’ın raporuna göre Emalahleni tesisini 2022 yılında satın alarak yeniden faaliyete geçiren AMRAS, Güney Afrika Gümrük Birliği bölgesinde ana hat demir yolu rayı ürünlerinin bilinen tek üreticisi ve Sahraaltı Afrika’da bu ürünlerin tek üreticisi konumunda bulunurken, tesisin yerel talebi karşılayacak yeterli kurulu kapasiteye sahip olmasına rağmen artan üretim maliyetleri, zayıf kapasite kullanımı ve çelik değer zincirindeki zorlu koşullar nedeniyle oldukça düşük seviyelerde faaliyet göstermeye devam ettiği belirtildi.

AMRAS, ithal rayların yerel olarak üretilen ürünlerle ikame edilmesinin şirketin daha sürdürülebilir faaliyet seviyelerine ulaşmasını, marjinal üretim maliyetlerini düşürmesini ve genel rekabet gücünü artırmasını sağlayacağını ifade ederken, ITAC demir yolu raylarının ulaşım altyapısı, demir yolu ağları, madencilik faaliyetleri ve endüstriyel lojistik açısından kritik öneme sahip olduğunu ve Güney Afrika’nın demir yolu rayı ithalatının büyük kısmının Avrupa Birliği ve Uzak Doğu’dan yapıldığını kaydetti.

Başvuru ilave vergilerin yerel üretime fayda sağlayacağını, yurt içinde üretilmeyen vasıflı ray ürünleri için ise muafiyet hükümlerinden yararlanılabileceğini savunan Zak Steel tarafından desteklenirken, ITAC ayrıca Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın Güney Afrikalı üreticilerin kıta genelinde demir yolu rayı tedarikçisi olarak rollerini genişletmeleri açısından potansiyel bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Başvuruyu ve alınan yorumları inceleyen ITAC, talep edilen vergi desteğinin yerel sektörün atıl üretim kapasitesinden daha iyi yararlanmasına ve üretim maliyetlerini düşürürken üretim hacmini artırmasına imkan sağlayacağı sonucuna vararak demir yolu raylarına uygulanan verginin %5’ten %10’a yükseltilmesini teklif etti.

Komisyon ayrıca yerel sektörün performansını değerlendirmek ve artırılan verginin gerekçesinin devam edip etmediğini belirlemek amacıyla söz konusu önlemin uygulamaya alınmasından üç yıl sonra gözden geçirilmesini önerdi.