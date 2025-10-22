 |  Giriş 
G. Afrika, Çin’den ithal korozyona dayanıklı yassı mamulde damping tespit etse de vergi getirmedi

Çarşamba, 22 Ekim 2025 15:00:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin’den ithal korozyona dayanıklı yassı mamullere yönelik başlattığı antidamping vergisinin ön sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma, yerel üreticiler ArcelorMittal South Africa ve SAFAL Steel Pty’nin başvurusu üzerine 20 Mart 2025 tarihinde başlatılmıştı. 1 Eylül 2023 ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çinli üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerin altında satarak Güney Afrika iç piyasasında maddi zarara yol açtığı tespit edildi.

Ancak komisyon, mevcut koruma vergilerinin ithalatın azalmasını sağlamış ve yerel sektörü olumlu etkilemiş olabileceği ihtimali üzerine bu aşamada geçici vergi uygulamamaya karar verdi. Bununla birlikte geçici vergi uygulanmamasının, son kullanıcıların maliyetlerindeki artışı engelleyebileceğini ekledi.

Söz konusu ürünler, 7210.61.20 ve 7210.61.30 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde alüminyum-çinko alaşım ile kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler ve 7225.92.25 ve 7225.92.35 kodları altında kayıtlı bulunan genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde çinko ile kaplanmış alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

