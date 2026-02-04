G. Afrika korozyona dayanıklı çelik rulo ithalatında zarar tespit etse de vergi getirmedi

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, korozyona dayanıklı çelik rulo ithalatında son dönemde kayda değer bir artış ve yerel üreticilere yönelik zarar tespit edilmesine rağmen geçici koruma vergisi getirmeyeceğini açıkladı.

Soruşturma, yerel üreticiler ArcelorMittal South Africa ve SAFAL Steel Pty’nin başvurusu üzerine 25 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmıştı. Komisyon, 1 Aralık 2021 ve 30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki inceleme döneminde ithalattaki artışın keskin olduğunu ve Güney Afrika sanayisinin bu ithalat artışı nedeniyle ciddi bir zarara uğradığını tespit etti. Ciddi zarar tespitine rağmen geçici koruma önlemlerinin derhal uygulanmasını gerektirecek “kritik koşulların” bulunmadığını bildiren ITAC, geçici koruma önlemleri uygulanmaması yönünde ön bir karar aldı.

Söz konusu ürünler, 7210.61.40 ve 7210.61.90 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde alüminyum-çinko alaşım ile kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler ve 7210.49.40, 7210.49.50, 7210.49.90, 7225.92.45, 7225.92.55 ve 7225.92.90 altında kayıtlı bulunan genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde çinko ile kaplanmış alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.