Güney Afrika yerel sektörü desteklemek amacıyla çeliğe uygulanan vergileri artırdı

Güney Afrika hükümeti yerel üreticileri desteklemek amacıyla acil önlemler alınması için ülkenin Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonunun daha önce yaptığı çağrıların ardından, bir dizi çelik ürününde ithalat vergilerini artırarak çelik sektörüne yönelik ticari korumayı güçlendirme yönünde adım attı. 15 Mayıs tarihli hükümet tebliği kapsamında bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergileri %10 ila %30 aralığına yükseltildi. Revize edilen vergiler, yassı haddelenmiş veya alaşımsız çelik ürünlerin yanı sıra çubuk, filmaşin, boru ve profilleri kapsıyor. Son düzenlemeden önce Güney Afrika bu ürünlere %0 ile %15 arasında değişen vergiler uyguluyordu.

Vergi artışı, Güney Afrika çelik sektörünün zayıf talep ve artan ithalat rekabetiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. ArcelorMittal South Africa dahil üreticiler bazı tesislerini kapatırken, Çin öncülüğünde artan ithalat iç piyasa üzerindeki baskıyı artırdı.

Komisyon daha önce hükümetin yerel çelik sektörünü korumak amacıyla acil önlem almasını tavsiye etmiş ve çelik ürünlerinde %10’dan başlayan ithalat vergileri uygulanmasını önermişti. Son karara ilişkin değerlendirmede bulunan Komisyon Başkanı Ayabonga Cawe, bu önlemin yerel sektöre, üreticilerin varolan yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde uyum sağlamak için gereken alanı sunmasını umduklarını söyledi.

Cawe ayrıca Güney Afrika’nın seçili çelik kullanıcılarına yönelik vergi iadesi imkanlarını düzenlediğini, bazı yarı mamul çelik, ev aletlerinde ve diğer nihai uygulamalarda kullanılan kaplamalı yassı çelik, H profiller, raylar, borular ve bağlantı parçaları dahil ürünler için çoğu durumda komisyon izinlerine ve piyasada bulunabilirlik koşullarına tabi olmak üzere tam vergi iadesi hükümleri getirdiğini veya mevcut hükümleri değiştirdiğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Güney Afrika hükümeti Mart ayında Çin, Tayvan ve Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş çeliğe antidamping vergisi getirmişti.

