Güney Afrika Çin ve Tayland çıkışlı yapısal çeliğe antidamping vergisi getirdi

Güney Afrika, Çin ve Tayland’dan ithal edilen yapısal çeliğe nihai antidamping vergileri uygulayarak ticaret koruma önlemlerini resmi olarak sıkılaştırdı.

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komitesine göre söz konusu adım, düşük fiyatlı ithal ürünlerin yarattığı yoğun baskının ardından yerel çelik sektörünü dengelemeyi amaçlıyor. Komisyon tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından alınan kararda, yapısal çeliğin dampingli fiyatlardan satıldığı ve bunun yerli üreticilere ciddi mali zarar verdiği teyit edildi.

Önlemler inşaatlarda kullanılan ürünleri hedefliyor

Yeni vergiler, 2024 yılının sonlarında uygulamaya getirilen geçici oranlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde belirlenirken, önlemlerin önümüzdeki beş yıl boyunca yürürlükte kalması planlanıyor. Çin çıkışlı yapısal çelik ithalatına uygulanan vergi oranı %52,81’den %74,98’e yükseltilirken, Tayland çıkışlı ürünler için oran %9,12’den %20,32’ye çıkarılarak iki kattan fazla artırıldı. Söz konusu önlemler ülke genelinde binalar, köprüler, madencilik faaliyetleri ve demir yolu altyapısının temelini oluşturan inşaat tipi çelik ürünlerini kapsıyor. İlgili ürünler Güney Afrika gümrük tarife cetvelinde 7216.31, 7216.32, 7216.33 ve 7216.40 kodları altında yer alıyor.

İthalat artışı karşısında yerli üreticilere destek

Yerel basında bahsi geçen müdahalenin yerel çelik üreticisi Safal Steel ile birlikte komiteye ilk başvuruyu yapan ArcelorMittal South Africa gibi büyük üreticiler için önemli bir destek niteliği taşıdığı söylendi. Yerel sektör son bir yıl içinde ucuz ithalattaki yaklaşık yirmi katlık artış karşısında rekabet etmekte zorlanmış, bu durum tesis kapanışlarına ve istihdam kayıplarına yol açmıştı.